Матвей Сафонов сравнил тренировочные базы «Краснодара» и «ПСЖ»

Вратарь ФК «ПСЖ», экс-игрок «Краснодара» Матвей Сафонов прилетел к сборной России и начал подготовку к играм с Таиландом и Вьетнамом.

По словам футболиста, база «ПСЖ» немного меньше, чем у «быков», но по насыщенности всего, что внутри, она более организованная.

«Все рядом, я не прохожу большие расстояния: раздевалка-зал-медицинский кабинет. В «Краснодаре» для этого нужно было переходить в разные корпуса, а из-за размеров базы сложно было вообще встретиться с людьми», — рассказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Из необычных отличий футболист отметил в «ПСЖ» специальную комнату с тремя велосипедами и дорожкой, где можно регулировать температуру. Кроме того, во французском клубе около 7 физиотерапевтов, чего не было у «быков».

«Я не вижу смысла сравнивать базы, условия и там, и там прекрасные», — заключил Матвей Сафонов.

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