СМИ: ФК «Краснодар» хочет купить форварда греческого АЕК Леви Гарсию

Краснодарский клуб заинтересовался 26-летним тринидадским нападающим Леви Гарсией.

По данным источника, афинский клуб АЕК готов продать форварда не менее чем за 23 млн евро. Несмотря на это, «Краснодар» намерен сделать предложение о трансфере футболиста.

При этом, если сделку в итоге подтвердят, 40% от ее суммы отправится на счет предыдущего клуба Гарсии — иерусалимского «Бейтара», сообщает «Спорт-Экспресс».

Леви Гарсия выступает за АЕК с 2020 года. Он также входит в сборную Тринидада и Тобаго. В сезоне 2023/24 года нападающий сыграл 24 матча, сделав 2 результативные передачи и забив 14 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гарсии в 13 млн евро.

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