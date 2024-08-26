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Сперцян опроверг информацию о намерении покинуть «Краснодар» до конца лета

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/spertsyan-oproverg-informatsiyu-o-namerenii-pokinut-krasnodar-do-kontsa-leta
Сперцян опроверг информацию о намерении покинуть «Краснодар» до конца лета
Эдуард Сперцян. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний армянский полузащитник Эдуард Сперцян планирует покинуть клуб в текущее трансферное окно и уведомил об этом руководство «Краснодара».

Однако сам футболист эту информацию опроверг. Официальной информации о его возможном трансфере в Европу по-прежнему нет.

«Это не так. Я такого не говорил», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Читайте также: СМИ сообщили о том, что испанская «Жирона» сделала предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна.

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