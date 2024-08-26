Сперцян опроверг информацию о намерении покинуть «Краснодар» до конца лета
Спорт
26.08.2024 14:43
Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний армянский полузащитник Эдуард Сперцян планирует покинуть клуб в текущее трансферное окно и уведомил об этом руководство «Краснодара».
Однако сам футболист эту информацию опроверг. Официальной информации о его возможном трансфере в Европу по-прежнему нет.
«Это не так. Я такого не говорил», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».
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