AF: «Жирона» сделала предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

О том, что испанский клуб заинтересован в трансфере армянского полузащитника «Краснодара» 1 июля сообщило издание Armenie Football в социальных сетях.

По данным источника, знакомого с ситуацией, представители «Жироны» направили коллегам из «Краснодара» официальное предложение о переходе Эдуарда Сперцяна.

Стоимость сделки неизвестна. При этом трансферная стоимость 24-летнего Сперцяна на сегодняшний день составляет около 20 млн евро. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

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