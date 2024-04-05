В амфитеатре парка Галицкого 6 апреля покажут матч ФК «Краснодар» с «Пари НН»

В амфитеатре парка «Краснодар» возобновляют показы футбольных матчей на большом экране.

По данным пресс-службы парка, 6 апреля в 16:30 начнется трансляция матча 23-го тура Мир РПЛ между ФК «Краснодар и «Пари НН».

«В субботу «быкам» гостить в Нижнем Новгороде. Давайте смотреть этот матч вместе. Вход свободный», — сообщает Telegram-канал Парк «Краснодар».

Читайте также: ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом».