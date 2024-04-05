В амфитеатре парка Галицкого 6 апреля покажут матч ФК «Краснодар» с «Пари НН»
Спорт
05.04.2024 20:29
В амфитеатре парка «Краснодар» возобновляют показы футбольных матчей на большом экране.
По данным пресс-службы парка, 6 апреля в 16:30 начнется трансляция матча 23-го тура Мир РПЛ между ФК «Краснодар и «Пари НН».
«В субботу «быкам» гостить в Нижнем Новгороде. Давайте смотреть этот матч вместе. Вход свободный», — сообщает Telegram-канал Парк «Краснодар».
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