ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом»

Матч 22 тура Российской премьер-лиги проходил на стадионе «РЖД Арена». Итог встречи — 1:1.

Игра началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле».

На 10 минуте матча краснодарцы открыли счет — автогол забил нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов. Однако во втором тайме на 81 минуте полузащитник «железнодорожников» Максим Глушенков сравнял счет.

В итоге встреча в Москве завершилась со счетом 1:1, Глушенков признан лучшим игроком матча.

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч РПЛ «быки» проведут 6 апреля на выезде с «Пари НН».

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