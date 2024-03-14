«Краснодар» заключил контракт с Мурадом Мусаев до конца сезона

О назначении Мусаева на пост главного тренера ФК «Краснодар» стало официально известно 14 марта.

«Контракт с Мурадом Олеговичем заключен до конца нынешнего сезона», — сообщает пресс-служба клуба.

За 10 туров до конца сезона 2023/24 в Российской премьер-лиге «быки» продолжают борьбу за чемпионство. Сейчай краснодарская команда отстает от лидера — «Зенита» всего на 1 очко. При этом из розыгрыша Кубка России «Краснодар» выбыл после поражения от «Химок», выступающих в Первой лиге.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 13 марта расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Причины расторжения договора с сербским специалистом не уточняются.

Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» в начале января 2023 года. Тренерскую карьеру специалист начал в ПАОКе в 2013 году. Он также работал в израильском «Маккаби» и английском «Уотфорде».