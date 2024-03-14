«Чемпионат»: Мурад Мусаев подписал контракт с ФК «Краснодар»

О том, что Мусаев снова возглавил тренерский штаб «быков» сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Последним местом работы Мурада Мусаева был «Сабах» из Азербайджана. Он покинул клуб в феврале. В январе специалист завершил обучение по программе «PRO-УЕФА», сообщает «Чемпионат».

Мурад Мусаев работает в структуре ФК «Краснодар» с 2005 года. Он возглавлял основную команду с 2019 по 2021 годы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 13 марта расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Причины расторжения договора с сербским специалистом не уточняются.

Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» в начале января 2023 года. Тренерскую карьеру специалист начал в ПАОКе в 2013 году. Он также работал в израильском «Маккаби» и английском «Уотфорде».