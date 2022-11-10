В Сочи в акватории морского порта произошел разлив топлива
О разливе горюче-смазочного материала в акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, объем утечки топлива небольшой. Предположительно, он произошел ночью. На месте работали сотрудники порта и специалисты оперативных служб.
«Разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается. По поручению главы Сочи усилили мониторинг за прилегающими к порту пляжами Центрального района», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
На место розлива топлива оперативно прибыли сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Взяли пробы воды. Для локализации пятна топлива в море установили боновые заграждения. Последствия разлива ГСМ в порту Сочи устранят до конца дня.
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