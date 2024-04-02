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В акватории морпорта Новороссийска по ночам запретили плавать некоторым судам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-akvatorii-morporta-novorossijska-po-nocham-zapretili-plavat-sudam
В акватории морпорта Новороссийска по ночам запретили плавать некоторым судам
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Такую меру ввели в связи с решением командования Новороссийской ВМБ с учетом обстановки в морском порту.

Запрет на плавание судов в ночное время с 20:00 до 6:00 ввели с 1 апреля. Он распространяется на все маломерные суда и плавсредства, в том числе подлежащие госрегистрации, прогулочные, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде, спортивные парусные суда, виндсерфы, гидроциклы, сапборды и их аналоги, а также любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега в границах акватории морского порта Новороссийск.

Исключение составляют суда, занятые обеспечением функционирования объектов транспортной инфраструктуры морпорта, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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