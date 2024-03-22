ФАС завела антимонопольное дело на Новороссийский морпорт

Федеральная антимонопольная служба выявила в работе Новороссийского морского торгового порта признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Сообщается, что ПАО «НМТП» занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морпорту Новороссийска.

«В 2023 году году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту по прямому варианту для отдельных грузов выросли до 50 %, с внутрипортовым перемещением до 37 %», — сообщили в ведомстве.

Прямым вариантом перевалки называется выгрузка продукции с одного транспортного средства и ее одновременная погрузка в другое.

За нарушение закона «О защите конкуренции» на Новороссийский моропрт завели дело. В случае установления вины, морпорту грозит штраф, сообщает пресс-служба ФАС.

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