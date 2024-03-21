На 110 млн рублей ФАС оштрафовала две топливные компании Кубани

На две топливные компании завели дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл». Общая сумма штрафа превысила 110 млн рублей.

Установлено, что компании заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах. Общая начальная цена превышала 1 млрд рублей.

Компании участвовали в торгах, в том числе, для образовательных и соцучреждений Кубани, администрации Сочи и территориальных органов исполнительной власти региона. Установлено, что компании обеспечивали заключение контрактов по максимально высокой цене.

«Вместе с тем, конкурируя друг с другом, ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта», — сообщили в ФАС.

Уточняется, что ООО «НТК» оштрафовали на 98,4 млн рублей. Штраф, который придется заплатить ООО «Кубаньойл» составляет 12,26 млн рублей, пишет газета «Известия».

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