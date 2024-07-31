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В акватории морпорта Новороссийска 1 августа проведут учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-akvatorii-morporta-novorossijska-1-avgusta-provedut-ucheniya-so-strelbami
В акватории морпорта Новороссийска 1 августа проведут учения со стрельбами
Фото t.me/nvrskadm

По информации Новороссийской военно-морской базы, 1 августа в акватории морского порта пройдут учения с выполнением практических стрельб.

Учения проведут с 21:00 до 23:00. В ходе учений отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

«Сохраняйте спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.

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