Стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил ЮВО

В ходе учений личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработают вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Этот этап учения направлен на поддержание готовности военных и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к выполнению боевых задач.

По сообщению Минобороны РФ, военные отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Также будет отработано снаряжение боеприпасами ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к проведению пусков.

Задействованные в учениях подразделения авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения. Помимо этого, они будут отрабатывать патрулирование в назначенных районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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