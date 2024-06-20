Путин: Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине

Президент России Владимир Путин 20 июня заявил журналистам о возможном изменении в ядерной доктрине.

Изменения связаны с работой противника по снижению порога применения ядерного оружия. По словам президента, Россия обращает внимание на глобальные изменения в сфере безопасности. При этом стратегические силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, отметил глава государства.

«То, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы за этим внимательно наблюдаем и, в случае роста каких-то угроз, будем соответствующим образом и адекватно на это реагировать», — сказал президент.

Глава государства заявил, что реакция западных стран на озвученные им мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине ожидаемая.

«Я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее — время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. Думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон, и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта», — сказал Путин.

Президент заявил, что Вооруженные силы России готовятся ко всем вероятным вариантам в зоне спецоперации. По его словам, для РФ важнейшая задача — отражать удары противника на своей территории. При этом Россия ни у кого не просит помощи в проведении спецоперации, отметил Путин. Он также считает, что удары противника по российской территории «близки к агрессии», сообщает ТАСС.

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