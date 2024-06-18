Владимир Путин выразил уверенность в победе России

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!».

Глава российского государства выразил уверенность в победе России.

«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит — победа будет за нами», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что в трудные годы испытаний российское многонациональное общество демонстрирует сплоченность, единение армии и народа и верность ценностям взаимопомощи и солидарности. По его словам, ярким примером этих качеств является работа фонда «Народный фронт. Все для Победы!» и других добровольческих, волонтерских организаций и поддерживающих фронтовиков неравнодушных россиян.

«На эти подлинно народные средства уже закуплены и отправлены в войска бронежилеты и аптечки, продукты питания и теплые вещи, тысячи беспилотников, автомашин и радиостанций, сотни квадроциклов и другой техники, в том числе произведенной на основе инновационных разработок отечественных инженеров и конструкторов», — добавил президент.

По словам главы государства, сотрудники созданного Общероссийским народным фронтом фонда многое сделали для помощи участникам спецоперации, которые доблестно сражаются за Родину, ее территориальную целостность и безопасность, а также защищают жизнь граждан России. Путин поблагодарил сотрудников фонда за патриотическую позицию и за вклад в судьбу России.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свою высокую миссию. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заключил президент России.

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