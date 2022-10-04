В акватории Анапы запретили движение любых судов в связи с усилением охраны газопровода
Происшествия
04.10.2022 16:11
О введении транспортных ограничений и запрете движения любых судов в Черном море в районе Анапы сообщили 4 октября.
Ограничения ввели в связи с проведением специальной военной операции на Украине для усиления охраны газопровода «Турецкий поток».
Сообщается, что запрет касается любых судов. В том числе маломерных, прогулочных, спортивных парусных, а также надувных и иных плавсредств.
«Движение судов ограничено в акватории около Большого и Малого Утриша в связи с усилением охраны газопровода», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе морского порта Анапы.
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