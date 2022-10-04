На «Госуслугах» зафиксировали более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в СВО

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Об этом 4 октября сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В эти выходные на «Госуслугах» запустили сервис для добровольцев. Через него подали заявки уже более 2 тыс. человек.

«Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале «Госуслуг» зафиксировали уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что для подачи такой заявки нужно нажать на баннер «Стать добровольцем». В этот раздел также можно перейти при помощи голосового помощника.

Мужчинам, желающим добровольно вступить в ряды Вооруженных сил России, нужно заполнить анкету на «Госуслугах», выбрать на карте наиболее подходящий военкомат и отправить заявку.

В течение двух дней при положительном решении вопроса кандидату в добровольцы придет уведомление с датой и временем посещения военкомата, а также списком необходимых документов, сообщает RT.

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