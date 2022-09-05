В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
Мощный взрыв прогремел в Кабуле 5 сентября в 10:50 по местному времени около посольства РФ.
«В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — говорится в сообщении МИД РФ.
Известно, что в результате взрыва также пострадали граждане Афганистана. Сейчас российское посольство находится в контакте с оперативными службами Афганистана, сообщает RT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взрыв возле посольства в Кабуле терактом.
«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт, и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», — сказал Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что после взрыва в Кабуле посольство России усилило охрану дипломатической миссии. Для этого привлекли дополнительные силы афганских властей.
«Будем надеяться, что устроители и исполнители этого террористического акта понесут наказание в самое ближайшее время», — сказал Лавров.
Источник РИА «Новости» сообщил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.
По предварительным данным. В результате происшествия погибли минимум 10 человек. Афганские службы уже начали расследование.
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