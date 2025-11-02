В аэропорту Сочи задержаны 50 рейсов

Из-за ограничений в работе аэропорта днем 2 ноября в Сочи задержаны 50 рейсов: 20 из них на вылет, 30 — на прилет.

Ограничения на работу аэропорта из-за угрозы беспилотников были введены 2 ноября в 10:34. Однако, спустя некоторое время, ограничения сняли, сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным онлайн-табло аэропорта, несколько рейсов были задержаны. По данным на 10:43, ограничения в работе аэропорта сняты.

«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале или подписаться на оповещения по своему рейсу в нашем телеграм-боте», — сообщили в официальном Telegram-канале аэропорта Сочи.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи. Специалисты ведомства проследят за соблюдением прав пассажиров. О нарушениях можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33, сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: в центре оповещения Краснодарского края 2 ноября в 9:58 объявили беспилотную опасность.

