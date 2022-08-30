В аэропорту Сочи задержали пассажирку с 13 канистрами духов из Турции

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Внимание таможенников привлек слишком объемный багаж пассажирки рейса Стамбул — Сочи. Женщина везла коробки, сумки и чемоданы общим весом 125 кг.

Женщина следовала по «зеленому коридору», пассажирскую таможенную декларацию она не заполняла и отрицала наличие у себя товаров, подлежащих декларированию.

Досмотр с помощью рентгентехники показал, что в багаже находится множество однородных предметов. Вскрыв несколько коробок, таможенники обнаружили 13 пластиковых канистр по 5 л с жидкостью общим объемом 65 л.

Женщина пояснила, что в канистрах находится концентрат для духов. Канистры она везла в Москву по просьбе друга. Она также рассказала, что не знала о порядке таможенного оформления товара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни. При этом за разъяснениями правил она не обращалась и документов на товар у нее не было.

Судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного использования. Товар изъяли и направили на экспертизу. Завели административное дело за недекларирование товара.

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