40 тыс. долларов изъяли в аэропорту Сочи у вылетающей в Дубай пассажирки

Контрабанду валюты выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи.

По информации оперативников, одна из пассажирок авиарейса Сочи — Дубай планировала незаконно вывезти иностранную валюту через таможенную границу ЕАЭС. Эта информация подтвердилась. У 33-летней женщины, которая шла через «зеленый» коридор, в дамской сумочке обнаружили 50 тыс. долларов наличными. Валюту нарушительница не задекларировала.

Общая сумма незаконно перевозимых наличных составила 40 тыс. долларов США. Незаконно перемещаемую валюту изъяли. Возбудили уголовное дело о контрабанде наличных денег. Ведется следствие, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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