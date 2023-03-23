Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

40 тыс. долларов изъяли в аэропорту Сочи у вылетающей в Дубай пассажирки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-u-vyletayushhej-v-dubaj-passazhirki-izyali-40-tys-kontrabandnyh-dollarov
40 тыс. долларов изъяли в аэропорту Сочи у вылетающей в Дубай пассажирки
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Контрабанду валюты выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи.

По информации оперативников, одна из пассажирок авиарейса Сочи — Дубай планировала незаконно вывезти иностранную валюту через таможенную границу ЕАЭС. Эта информация подтвердилась. У 33-летней женщины, которая шла через «зеленый» коридор, в дамской сумочке обнаружили 50 тыс. долларов наличными. Валюту нарушительница не задекларировала.

Общая сумма незаконно перевозимых наличных составила 40 тыс. долларов США. Незаконно перемещаемую валюту изъяли. Возбудили уголовное дело о контрабанде наличных денег. Ведется следствие, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Читайте также: в аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
  4. В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
  5. Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах не хватает тренеров
  6. Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции
Прямой эфир
Мы в соцсетях