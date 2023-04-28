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В аэропорту Сочи у вылетающего в Узбекистан пассажира изъяли 12 тыс. долларов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-u-vyletayushhego-v-uzbekistan-passazhira-izyali-12-tys-dollarov
В аэропорту Сочи у вылетающего в Узбекистан пассажира изъяли 12 тыс. долларов
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Нарушителя выявили в аэропорту Сочи при проведении таможенного контроля багажа и ручной клади. Мужчина собирался вылететь в Узбекистан рейсом «Сочи — Наманган».

Пассажир следовал через «зеленый коридор». Он не ознакомился с правилами перемещения денежных средств через таможенную границу и не обращался за разъяснениями к сотрудникам таможни. Также он не заполнял пассажирскую таможенную декларацию. Во время устного опроса мужчина сказал, что перевозит наличные. В портмоне пассажира сотрудники таможни обнаружили 22 тыс. долларов США.

Согласно законодательству без декларации можно перевезти сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. У пассажира изъяли 12 тыс. долларов, остальное вернули.

На мужчину завели административное дело, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

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