В аэропорту Сочи третий день подряд задерживается вылет и прилет рейсов

Сильный туман окутал Адлерский район с вечера 17 марта. В связи с погодными условиями аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, 20 марта продолжается задержка прилета и вылета рейсов. Сейчас задерживается вылет 18 рейсов, следующих в: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Ульяновск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Саранск, Тюмень, Стамбул, Дубай и Белград. Кроме того, задерживается прилет 9 рейсов из: Москвы, Иваново, Тюмени, Дубая, Стамбула и Сургута.

Накануне вечером аэропорт Сочи выполнил прием и выпуск воздушных судов. По данным на 19:30, выполнили 123 рейса — 44 на вылет и 79 на прилет. Это 74% от суточного плана. С запасных аэродромов прибыло 14 рейсов. Всего 19 марта в воздушной гавани курорта обслужили почти 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

По прогнозу синоптиков, в течение суток 20 марта на территории Сочи местами сохранится туман.

Читайте также: в Сочи запустили горячую линию по вопросам задержки рейсов в аэропорту. Чтобы получить консультацию, можно обратиться по номерам 8 (862) 264-79-48, 8 (862) 264-38-76.