В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности

Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

Инцидент произошел 27 сентября около 14:00. Рейс Сочи — Пермь авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из воздушной гавани курорта и вернулся на стоянку.

«Левый двигатель не вышел на взлетный режим. Прерванный взлет при скорости 70 узлов. Возврат на стоянку», — говорится в Telegram-канале Aviaincident.

Ситуацию с прерванным взлетом рейса Сочи — Пермь прокомментировали в аэропорту города-курорта.

«Командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» принял решение вернуться на место стоянки по техническим причинам. Во время подготовки борта к взлету, экипаж получил сигнал о неисправности одной из систем воздушного судна», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

«Аэрофлот» предоставил пассажирам рейса резервный самолет. Воздушное судно вылетело в Пермь из Сочи в 21:14.

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