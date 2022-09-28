В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
Инцидент произошел 27 сентября около 14:00. Рейс Сочи — Пермь авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из воздушной гавани курорта и вернулся на стоянку.
«Левый двигатель не вышел на взлетный режим. Прерванный взлет при скорости 70 узлов. Возврат на стоянку», — говорится в Telegram-канале Aviaincident.
Ситуацию с прерванным взлетом рейса Сочи — Пермь прокомментировали в аэропорту города-курорта.
«Командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» принял решение вернуться на место стоянки по техническим причинам. Во время подготовки борта к взлету, экипаж получил сигнал о неисправности одной из систем воздушного судна», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
«Аэрофлот» предоставил пассажирам рейса резервный самолет. Воздушное судно вылетело в Пермь из Сочи в 21:14.
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