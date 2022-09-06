У вылетевшего из Екатеринбурга в Сочи самолета обнаружили неисправность шасси

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О неисправности самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Екатеринбурга в Сочи, сообщили утром 6 сентября. Самолет возвращается в аэропорт Кольцово.

Неисправность в системе уборки шасси обнаружили при взлете.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», — цитирует сообщение пресс-службы авиаперевозчика ТАСС.

Сообщается, что для пассажиров подготовили резервный борт.

По данным сервиса Flightradar, самолет успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.

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