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У вылетевшего из Екатеринбурга в Сочи самолета обнаружили неисправность шасси

Происшествия
06.09.2022 07:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-vyletevshego-iz-ekaterinburga-v-sochi-samoleta-obnaruzhili-neispravnost-shassi
У вылетевшего из Екатеринбурга в Сочи самолета обнаружили неисправность шасси
Фото anncapictures, pixabay.com

О неисправности самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего из Екатеринбурга в Сочи, сообщили утром 6 сентября. Самолет возвращается в аэропорт Кольцово.

Неисправность в системе уборки шасси обнаружили при взлете.

«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово», — цитирует сообщение пресс-службы авиаперевозчика ТАСС.

Сообщается, что для пассажиров подготовили резервный борт.

По данным сервиса Flightradar, самолет успешно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.

Читайте также: режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 10 сентября.

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