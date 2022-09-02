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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 10 сентября

Общество
02.09.2022 09:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-10-sentyabrya
Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 10 сентября
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Об этом сообщили 2 сентября в Росавиации. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 3:45 10 сентября.

Закрыты аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Авиакомпании перевозят пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства.

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