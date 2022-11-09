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В аэропорту Сочи по техническим причинам почти на 9 часов задержали вылет двух рейсов

Происшествия
09.11.2022 10:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-po-tehnicheskim-prichinam-pochti-na-9-chasov-zaderzhali-vylet-dvuh-rejsov
В аэропорту Сочи по техническим причинам почти на 9 часов задержали вылет двух рейсов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пассажиры рейса компании «Азимут» Адлер — Стамбул в ночь на 9 ноября провели в аэропорту порядка 9 часов. Также в этот вечер на 8 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Азимут» Сочи — Баку.

Рейс в Турцию должен был вылететь в 15:40, но, по сообщениям пассажиров, рейс откладывали каждые полчаса. Самолет авиакомпании «Азимут» А4-759 Сочи — Баку по расписанию должен был отправиться в 19:45.

«За прошедшие сутки по техническим причинам были задержаны два рейса авиакомпании «Азимут», следовавших в Стамбул и Баку. Пассажиры во время ожидания рейсов находились в предполетной зоне аэропорта. С ними работали представители авиаперевозчика. Согласно правилам, им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. После подготовки воздушных судов, рейсы благополучно вылетели в аэропорты назначения. В Стамбул самолет вылетел из аэропорта Сочи в 00:42, в Баку — 3:36. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме, все рейсы отправляются по расписанию», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

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