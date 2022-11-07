Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 15 ноября
Общество
07.11.2022 09:09
В Росавиации 7 ноября сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.
До 3:45 15 ноября продлили ограничение полетов в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты работают в штатном режиме. Перевозки пассажиров организованы через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, сообщает пресс-служба Росавиации.
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