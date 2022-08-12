В аэропорту Сочи открыли молитвенные зоны

Фото t.me/SouthAirports

Туристы вне зависимости от вероисповедания получили пространство для молитв. Всего в аэропорту обустроили три молитвенные зоны.

«Многие пассажиры не против помолиться об удачном путешествии перед вылетом, а для искренне верующих людей молитва является обязательным ежедневным обрядом, который не хотелось бы пропускать. Для их удобства, в аэропорту Сочи открылись специальные молитвенные зоны для представителей различных религий», — сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram.

Православную часовню в честь святого архистратига божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных разместили в терминале С2. Часовня расположена напротив стоек регистрации 48-54. В ней есть иконостас, молитвенные тексты и церковная лавка с иконками, свечами и молитвословами.

Молитвенное место для представителей различных конфессий обустроили в секторе прилета международных линий С1 (общая зона). Оно огорожено ширмой, которая скроет от посторонних глаз и поможет сосредоточиться. Там постелили ковролин, чтобы можно было снять обувь. Еще одно такое место расположено в стерильной зоне С2 возле выходов 25–26. Молитвенные зоны доступны круглосуточно для представителей всех религий.

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