В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
О многочисленных жалобах от пассажиров на организацию логистики внутри аэропорта Сочи, якобы приводящую к огромным очередям, сообщила депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко.
Она заявила о жалобах на недостаток средств информирования пассажиров и недоукомплектованность воздушной гавани персоналом. В частности, по ее словам, в зоне досмотра багажа работал только один сотрудник аэропорта. Депутат попросила Минтранс РФ и ФСБ РФ проверить аэропорт, а также ж/д вокзал и автовокзал «Краснодар 1» на уровень обеспечения безопасности.
В международном аэропорту Сочи заявили, что сведения, изложенные Костенко и затем рядом СМИ, не соответствуют действительности.
«Информация, изложенная в письме депутата, не подтверждается фактами и не отражает общей картины работы аэропорта в период пика туристического сезона. Единичные случаи возникновения очередей имеют свои объективные причины, которые быстро устранялись. И по каждому случаю принимались управленческие решения, направленные на отстройку технологий. Часть проблем вызвал переход авиакомпаний на российские системы бронирования и регистрации пассажиров, что также незначительно повлияло на работу аэропорта. Уровень безопасности в аэропорту отвечает самым современным требованиям и подтвержден многочисленными сертификатами и проверками компетентных органов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Аэродинамика».
Представители воздушной гавани назвали ряд изложенных домыслов «абсолютной неправдой», отметив, что подобные заявления могут навредить безопасности, сформировав у возможных нарушителей ложное представление об уязвимости аэропорта.
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