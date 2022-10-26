Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 3 ноября
Общество
26.10.2022 09:10
Об очередном продлении ограничения работы 11 аэропортов РФ 26 октября сообщили в Росавиации.
До 3:45 3 ноября ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сообщает пресс-служба Росавиации.
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