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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 3 ноября

Общество
26.10.2022 09:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-3-noyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 3 ноября
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

Об очередном продлении ограничения работы 11 аэропортов РФ 26 октября сообщили в Росавиации.

До 3:45 3 ноября ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сообщает пресс-служба Росавиации.

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