В аэропорту Сочи опровергли информацию о больших очередях в терминале
Общество
22.08.2022 15:29
Ранее в СМИ появилась информация, что в воздушной гавани курорта пассажиры столпились в большие очереди.
Оказалось, что видео с очередями в аэропорту Сочи сняли еще 17 августа.
«В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров в терминале нет. Видео которое используется для распространения ложной информации датировано 17 августа и не соответствует текущей ситуации в аэропорту», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
Аэропорт Сочи остается единственным, который продолжает работать в Краснодарском крае после 24 февраля.
Читайте также: с начала года аэропорт Сочи обслужил более 7 млн пассажиров.
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