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В аэропорту Сочи опровергли информацию о больших очередях в терминале

Общество
22.08.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-oprovergli-informatsiyu-o-bolshih-ocheredyah-v-terminale
В аэропорту Сочи опровергли информацию о больших очередях в терминале
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Ранее в СМИ появилась информация, что в воздушной гавани курорта пассажиры столпились в большие очереди.

Оказалось, что видео с очередями в аэропорту Сочи сняли еще 17 августа.

«В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, очередей и скоплений пассажиров в терминале нет. Видео которое используется для распространения ложной информации датировано 17 августа и не соответствует текущей ситуации в аэропорту», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи остается единственным, который продолжает работать в Краснодарском крае после 24 февраля.

Читайте также: с начала года аэропорт Сочи обслужил более 7 млн пассажиров.

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