С начала года аэропорт Сочи обслужил более 7 млн пассажиров
Общество
22.08.2022 08:36
В минувшие выходные в аэропорту вновь образовались большие очереди на посадку.
Аэропорт Сочи уже полгода остается единственной работающей на Кубани аэрогаванью и является главным воздушным хабом юга России. Он входит в первую пятерку аэропортов страны по числу пассажиров.
Сейчас разрабатывается проект нового терминала и реконструкции инфраструктуры аэропорта Сочи. Эти работы планируют завершить до 2040 года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорога к аэропорту в Сочи вновь забита пробками.
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