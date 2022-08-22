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С начала года аэропорт Сочи обслужил более 7 млн пассажиров

Общество
22.08.2022 08:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-aeroport-sochi-obsluzhil-bolee-7-mln-passazhirov
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

В минувшие выходные в аэропорту вновь образовались большие очереди на посадку.

Аэропорт Сочи уже полгода остается единственной работающей на Кубани аэрогаванью и является главным воздушным хабом юга России. Он входит в первую пятерку аэропортов страны по числу пассажиров.

Сейчас разрабатывается проект нового терминала и реконструкции инфраструктуры аэропорта Сочи. Эти работы планируют завершить до 2040 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорога к аэропорту в Сочи вновь забита пробками.

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