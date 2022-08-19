Дорога к аэропорту в Сочи вновь забита пробками
Общество
19.08.2022 14:31
Повторяется ситуация прошлой пятницы. В самом аэропорту сейчас выстроились длинные очереди.
Школьные каникулы близятся к завершению, туристы с детьми массово покидают край. На подъездах к авиахабу формируется транспортный затор.
Пока это единственный работающий аэропорт региона, он обслуживает рейсы по большому числу направлений. Туристам, выезжающим из края, рекомендуют закладывать время на задержку в пути, иначе можно опоздать на рейс.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи из-за огромной пробки туристы едва не опоздали на свои рейсы.
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