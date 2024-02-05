В аэропорту Сочи объяснили, почему Анфиса Чехова опоздала на свой рейс в Москву

Ранее телеведущая пожаловалась в соцсетях на то, что она опоздала на посадку в самолет компании «Аэрофлот» из-за того, что не успела дойти до гейта из бизнес-зала.

Ситуацию прокомментировали в аэропорту Сочи. Там провели служебное расследование с использованием записей с камер видеонаблюдения.

Известно, что пассажирка Анфиса Чехова должна была вылететь из Сочи в Москву 4 февраля в 11:20. Посадка на рейс началась в 10:51, уже через минуту об этом сообщили по громкой связи и через информационные мониторы. К 10:55 180 пассажиров прошли посадку на рейс. Опаздывающих приглашали на посадку по громкой связи в 10:56 и 11:00.

При этом находившиеся в бизнес-зале пассажиры вышли из него только в 11:01 и добрались к гейтам через 3 минуты. Однако представители авиакомпании отказали опоздавшим в посадке.

Согласно записям с видеокамер, на посадку после закрытия пришли только двое пассажиров рейса — Анфиса Чехова и ее подруга. В воздушной гавани отметили, что утверждения ведущей о том, что вместе с ней на рейс не попали и другие пассажиры, не соответствуют действительности.

«Главная причина опоздания на рейс является несвоевременное реагирование пассажиров на уведомление о начале посадки. Они покинули бизнес-зал спустя 10 минут после ее начала и спустя 9 минут после объявления о начале посадки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

В воздушной гавани курорта подчеркнули, что всегда очень сопереживают пассажирам, опоздавшим на свой рейс. Всю обратную связь о работе аэропорта подвергают тщательной проверке.

Для того, чтобы не опаздывать на авиарейсы пассажирам рекомендуют заранее прибывать к стойкам регистрации — примерно за 40 минут до вылета самолета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Анфиса Чехова сообщила, что вылетела в Москву следующим доступным рейсом. Для этого ей пришлось заново купить билет на самолет. После ее обращения в соцсетях Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту