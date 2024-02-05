Телеведущая Анфиса Чехова опоздала на рейс в Сочи из-за неторопливости

Это произошло 4 февраля в Международном аэропорту Сочи. Она рассказала об этом у себя в социальных сетях.

По словам известной ведущей Анфисы Чеховой, она ожидала вылет своего рейса в Москву в бизнес-зале воздушной гавани. Ее рейс задерживался. Вскоре на информационном табло объявили о начале посадки на самолет. Когда Чехова дошла до стойки регистрации, представители компании «Аэрофлот» сказали, что она опоздала на свой рейс.

Она подчеркнула, что шла из бизнес-зала спокойным шагом около 7 минут. Телеведущая оказалась очень удивлена таким небольшим временным отрезком, отведенным для посадки на рейс. Чехова добавила, что на ее рейс успели только те, кто шел быстрым шагом.

«А почему мы должны бежать бегом? Всегда время должно быть рассчитано так, чтобы человек нормальным шагом мог дойти до вылета, а не бежал», — сказала Чехова в соцсетях.

Ведущая уточнила, что вылетела в Москву следующим доступным рейсом. Для этого ей пришлось заново купить билет на самолет.

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