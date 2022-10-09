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В аэропорту Сочи несколько пассажиров опоздали на самолет из-за очереди к стойкам регистрации

Происшествия
09.10.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-neskolko-passazhirov-opozdali-na-samolet-iz-za-ocheredi-k-stojkam-registratsii
В аэропорту Сочи несколько пассажиров опоздали на самолет из-за очереди к стойкам регистрации
Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Инцидент произошел 8 октября. О произошедшем сообщили пассажиры.

По их словам, несколько человек не смогли пройти регистрацию на рейс и улететь в Новосибирск и Красноярск из-за того, что долго стояли в очереди к стойке регистрации. По словам очевидцев, представители авиакомпании не помогли опаздывающим в решении ситуации.

«Лично нам в итоге пришлось брать за свой счет билеты на следующий день до Новосибирска за 28 тыс. рублей. А это больше половины стоимости тура, по которому мы прилетали отдыхать в Сочи. Позиция аэропорта всех шокировала: пишите в жалобную книгу. Даже не помогали с размещением оставшихся гостей на эту ночь в Сочи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пассажир.

В пресс-службе аэропорта подтвердили факт опоздания пассажиров на самолет.

«Вчера несколько человек опоздали на регистрацию рейсов. Основной причиной стало несвоевременное прибытие в аэропорт на регистрацию, которая открывается минимум за 3 часа до вылета. Пассажиры без багажа не используют онлайн регистрацию и также прибывали к завершению регистрации, когда на стойках уже началась регистрация на другие рейсы», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Читайте также: аэропорт Сочи до конца года планирует обслужить 1,1 млн пассажиров на международных рейсах.

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