В аэропорту Сочи напомнили о новых правилах выезда из РФ для детей до 14 лет

В преддверии новогодних праздников в воздушной гавани города-курорта напомнили всем планирующим зарубежные поездки, что с 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не будет приниматься для выезда в ряд стран.

В числе стран, въехать в которые детям до 14 лет по свидетельству о рождении будет невозможно, — Казахстан, Киргизия и Беларусь. Для въезда будет необходим загранпаспорт ребенка или загранпаспорт родителя (старого образца) со вписанными данными ребенка.

Обратный въезд в Россию по свидетельству о рождении будет возможен только для тех, кто выехал по нему до 20 января 2026 года.

Дети старше 14 лет могут выехать по внутреннему паспорту РФ.

Если билеты уже куплены, данные документа можно бесплатно изменить на сайте авиакомпании, в офисе продаж авиаперевозчика или через агента, осуществлявшего продажу, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Читайте также: посадку в поезд по биометрии начнут тестировать в России с 2026 года.

Подпишись, здесь всегда интересно.