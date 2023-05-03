В аэропорту Сочи экстренно приземлился самолет, летевший из Турции в Москву

Это произошло 3 мая. Экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings, следовавшего из Стамбула в Москву, после вылета из турецкого аэропорта из-за технических причин принял решение совершить незапланированную посадку в Сочи.

«Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи в 16:57. Пассажиры расположены в зоне ожидания полетов, с ними работает представитель авиакомпании», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

По предварительной информации, на борту экстренно приземлившегося в Сочи самолета находилось более 40 пассажиров.

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