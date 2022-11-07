Самолет, совершивший экстренную посадку в Сочи, продолжит полет в Екатеринбург

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Рейс авиакомпании Red Wings Стамбул — Екатеринбург экстренно приземлился в Сочи из-за разгерметизации салона 7 ноября в 23:05.

Воздушное судно осмотрели технические специалисты аэропорта Сочи. Самолет допущен к полету. Вылет запланировали на 00:30.

«Высадка пассажиров не производилась. Самолет дозаправили и проверили работу всех систем. Судно продолжит полет к месту назначения», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета. На борту воздушного судна Sukhoi Superjet находилось 100 человек, из них 96 пассажиров.