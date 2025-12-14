В аэропорту Сочи 12 рейсов задерживаются на вылет и прилет 14 декабря

По данным онлайн-табло на 14 декабря в 10:50, в воздушной гавани города-курорта на вылет задержаны шесть авиарейсов, еще шесть — на прилет.

В числе городов, куда самолеты из Сочи вылетят с задержкой, — Москва (три борта), Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Прибудут в аэропорт города-курорта с опозданием воздушные суда из Москвы (четыре борта), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Также были отменены два рейса из Турции IO-1826 и IO-5762 авиакомпании «ИрАэро». Самолет из Антальи должен был приземлиться в Сочи в 11:00, из Стамбула — в 18:00.

За статусом своего рейса можно следить через аудиообъявления в терминале, на электронных табло и информационных экранах, на сайте аэропорта и в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 20:40 13 декабря до 5:00 14 декабря. Для обеспечения безопасности полетов поздним вечером в субботу ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Их сняли утром в воскресенье.

