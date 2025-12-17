В аэропорту Краснодара утром 17 декабря сняли ограничения на полеты

Краснодарский аэропорт готов начать обслуживание рейсов в 9:00, согласно действующему NOTAM.

Около 7:00 стало известно, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По информации онлайн-табло аэропорта Краснодара, на вылет задерживается рейс в Ташкент, на прилет — рейс из Дубая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительные ограничения в воздушной гавани краевого центра вводили ночью 17 декабря из-за угрозы атаки БПЛА. Беспилотную опасность в крае объявили поздним вечером 16 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили во вторник около 23:30.

Подпишись, здесь всегда интересно.