В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты, введенные ночью 1 декабря

Временный запрет на взлет и посадку в аэропорту краевой столицы ввели около 4:30 1 декабря.

Дополнительные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов из-за объявленной по краю беспилотной опасности. Их сняли в 7:03. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

При этом воздушная гавань Краснодара ежедневно работает с ограничениями из соображений безопасности. Выпускает и принимает суда аэропорт только с 9:00 до 19:00. При этом в расписании рейсов могут появится сдвиги из-за введенной до 9:00 беспилотной опасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ночью 1 декабря была объявлена угроза атаки бесплотных летательных аппаратов. Обломки сбитого БПЛА упали по разным адресам в поселке Ильском Северского района. В результате падения фрагментов дрона в трех домах выбило стекла. Повреждения получила вышка сотовой связи.

