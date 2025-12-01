В аэропорту Краснодара ночью 1 декабря ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту краевого центра ввели дополнительные временные ограничения в понедельник ночью из-за объявленной по краю беспилотной опасности.

Об этом в 4:31 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. Поэтому ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки БПЛА повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Северском районе. Фрагменты сбитого беспилотника упали в поселке Ильском.

