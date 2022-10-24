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В аэропорту Анапы 30 октября проведут платную экскурсию #ХочуЛетать

Общество
24.10.2022 17:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-anapy-30-oktyabrya-provedut-platnuyu-ekskursiyu-hochuletat
В аэропорту Анапы 30 октября проведут платную экскурсию #ХочуЛетать
Фото vk.com/aaq.aero

Экскурсия в международном аэропорту Анапы им. В.К. Коккинаки начнется в 13:00. Воздушная гавань курорта, как и многие другие аэропорта Юга страны, приостановила работу с 24 февраля.

Участников экскурсии ждет полное погружение в атмосферу аэропорта: предполетный досмотр, получение посадочных билетов, регистрация на борт, выход на посадку, посещение кабины пилота, бортовое питание, а также одна из наиболее известных традиций из жизни аэропорта — водяная арка.

Посетить экскурсию в воздушной гавани Анапы можно будет строго по предварительной записи. Билеты можно забронировать до 26 октября. Их стоимость составляет 1,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба аэропорта Анапы.

Читайте также: режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 28 октября.

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