В аэропорту Анапы 30 октября проведут платную экскурсию #ХочуЛетать

Фото vk.com/aaq.aero

Экскурсия в международном аэропорту Анапы им. В.К. Коккинаки начнется в 13:00. Воздушная гавань курорта, как и многие другие аэропорта Юга страны, приостановила работу с 24 февраля.

Участников экскурсии ждет полное погружение в атмосферу аэропорта: предполетный досмотр, получение посадочных билетов, регистрация на борт, выход на посадку, посещение кабины пилота, бортовое питание, а также одна из наиболее известных традиций из жизни аэропорта — водяная арка.

Посетить экскурсию в воздушной гавани Анапы можно будет строго по предварительной записи. Билеты можно забронировать до 26 октября. Их стоимость составляет 1,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба аэропорта Анапы.

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