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Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 28 октября

Общество
20.10.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-28-oktyabrya
Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 28 октября
Фото Free-Photos, pixabay.com

В Росавиации 20 октября сообщили о продлении закрытия полетов в 11 аэропортов Юга России.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты продлен до 3:45 28 октября. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Авиакомпании для перевозки пассажиров используют аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: временно закрытые аэропорты на юге и в центре России получат еще свыше 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов.

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