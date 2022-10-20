Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 28 октября
Общество
20.10.2022 09:09
В Росавиации 20 октября сообщили о продлении закрытия полетов в 11 аэропортов Юга России.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты продлен до 3:45 28 октября. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Авиакомпании для перевозки пассажиров используют аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя, сообщает пресс-служба Росавиации.
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