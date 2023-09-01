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В аэропортах Москвы задержаны более 50 авиарейсов, 23 отменены

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportah-moskvy-zaderzhany-bolee-50-aviarejsov
В аэропортах Москвы задержаны более 50 авиарейсов, 23 отменены
Фото Skitterphoto, pixabay.com

По данным сервиса «Яндекс Расписания» на 7:05 1 сентября, в трех аэропортах Москвы задержаны 56 рейсов.

В аэропорту «Домодедово» задерживаются 30 рейсов, еще 14 — отменены. Во «Внуково» задержаны 19 рейсов, еще 6 рейсов отменены. В «Шереметьево» задержаны 7, отменены 3 рейса.

Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы в районах Внуково и Домодедово сейчас нет ни одного гражданского воздушного судна, пишет РИА «Новости».

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить День знаний», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

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