В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Ночью 13 ноября, около 2:00, в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.

Из-за угрозы атаки БПЛА в аэрогаванях Краснодара и Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 4:59 и 5:22.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорты Краснодара и Геленджика работают с ограничениями из соображений безопасности — они принимают и выпускают самолеты только с утра до вечера. Поэтому ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по Краснодарскому краю. В этом случае могут задержаться утренние авиарейсы как на прилет, так и на вылет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», угрозу применения БЭК объявили вечером 12 ноября в Туапсинском округе.

Подпишись, здесь всегда интересно.