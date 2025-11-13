В аэропортах Краснодара и Геленджика 13 ноября сняли ограничения на полеты

Беспилотную опасность по Краснодарскому краю отменили в 8:27.

Утром 13 ноября все ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика были сняты. Об этом сообщили в 8:42.

«Геленджик, Краснодар — сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в совет Telegram-канале.

По данным онлайн-табло аэропортов, в Краснодар на прилет и вылет задерживаются по два самолета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничения на полеты накануне ввели в двух аэропортах Краснодарского края из-за объявленной по краю беспилотной опасности. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 4:59 и 5:22.

